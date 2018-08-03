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Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо

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Пилот покинет команду по окончанию сезона.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Команда Ред Булл заявила о расставании с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо после окончания сезона 2018 года.

"Мы хотим поблагодарить Риккардо за вклад в работу команды с 2014 года, ключевыми моментами нашего сотрудничества стали семь побед и 29 подиумов, которые он уже завоевал вместе с нами.

Мы продолжим рассматривать разные варианты при выборе напарника для Макса Ферстаппена на сезон 2019 года. Но впереди еще девять гонок в этом сезоне, в которым мы сделаем все, чтобы добиться с Максом и Даниэлем максимально возможных результатов", - заявил руководитель команды Кристиан Хорнер.

Ранее сообщалось, что Риккардо может оказаться в Макларен, хотя более вероятным местом продолжения карьеры называется Рено.

На данный момент Риккардо занимает 5 место в личном зачете. На нашем сайте можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

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Теги: Формула 1, Даниэль Риккардо, Ред Булл
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.08.2018, 15:30
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Гоните Райконена из Феррари и берите Риккардо в напарники к Себу.
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