Ред Булл принял решение не продлевать контракт с Риккардо

Пилот покинет команду по окончанию сезона.

Команда Ред Булл заявила о расставании с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо после окончания сезона 2018 года.

"Мы хотим поблагодарить Риккардо за вклад в работу команды с 2014 года, ключевыми моментами нашего сотрудничества стали семь побед и 29 подиумов, которые он уже завоевал вместе с нами.

Мы продолжим рассматривать разные варианты при выборе напарника для Макса Ферстаппена на сезон 2019 года. Но впереди еще девять гонок в этом сезоне, в которым мы сделаем все, чтобы добиться с Максом и Даниэлем максимально возможных результатов", - заявил руководитель команды Кристиан Хорнер.

Ранее сообщалось, что Риккардо может оказаться в Макларен, хотя более вероятным местом продолжения карьеры называется Рено.

На данный момент Риккардо занимает 5 место в личном зачете. На нашем сайте можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.

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