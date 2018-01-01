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Лауда перенес пересадку легкого и находится в критическом состоянии - СМИ

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Директор Мерседес перенес сложную операцию.
Ники Лауда
Ники Лауда
Getty Images

Неисполнительного директора Мерседеса Ники Лауду общественность не видела уже несколько недель. В СМИ появлялась информация, что функционер заболел гриппом во время отдыха на Ибице, но уже поправляетмя и вернется на Гран-при Бельгии.

Теперь издание Die Welt сообщает, что Лауда успешно перенес пересадку легкого, но находится в критическом состоянии.

Отметим, что несколько лет назад экс-гонщик перенес пересадку почек. 

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Теги: Ники Лауда, Мерседес, Формула 1
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