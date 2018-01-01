Лауда перенес пересадку легкого и находится в критическом состоянии - СМИ

Директор Мерседес перенес сложную операцию.

Неисполнительного директора Мерседеса Ники Лауду общественность не видела уже несколько недель. В СМИ появлялась информация, что функционер заболел гриппом во время отдыха на Ибице, но уже поправляетмя и вернется на Гран-при Бельгии.

Теперь издание Die Welt сообщает, что Лауда успешно перенес пересадку легкого, но находится в критическом состоянии.

Отметим, что несколько лет назад экс-гонщик перенес пересадку почек.

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