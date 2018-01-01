Стали известны призовые всех команд Формулы-1 в 2018 году

На количество призовых влияет место в Кубке конструкторов и другие факторы.

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Формула-1 опубликовала список сумм призовых, которые команды получат по итогам сезона-2017. Самый большой прирост призовых зафиксирован у Хааса (+25,5%), больше всех уменьшились выплаты у Макларена (-12%) Размер призовых команд Формулы-1 за сезон-2017: Феррари — € 165,1 млн (+25,5%)

Мерседес — € 144,5 млн (-1,1%)

Ред Булл — € 124,1 млн (-11,7%)

Макларен — € 69,2 млн (-12%)

Форс Индия — € 58,7 млн (-2,4%)

Уильямс — € 55,9 млн (-10,2%)

Рено — € 53 млн (+7,8%)

Торо Россо — € 47,5 млн (-2,4%)

Хаас — € 44,7 млн (+25,5%)

Заубер — € 39,2 млн (-2,4%)

Isport.ua