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Стали известны призовые всех команд Формулы-1 в 2018 году

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На количество призовых влияет место в Кубке конструкторов и другие факторы.
Формула 1
Формула 1
Getty Images

Формула-1 опубликовала список сумм призовых, которые команды получат по итогам сезона-2017.

Самый большой прирост призовых зафиксирован у Хааса (+25,5%), больше всех уменьшились выплаты у Макларена (-12%)

Размер призовых команд Формулы-1 за сезон-2017:

Феррари — € 165,1 млн (+25,5%)
Мерседес — € 144,5 млн (-1,1%)
Ред Булл — € 124,1 млн (-11,7%)
Макларен — € 69,2 млн (-12%)
Форс Индия — € 58,7 млн (-2,4%)
Уильямс — € 55,9 млн (-10,2%)
Рено — € 53 млн (+7,8%)
Торо Россо — € 47,5 млн (-2,4%)
Хаас — € 44,7 млн (+25,5%)
Заубер — € 39,2 млн (-2,4%)

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Теги: Формула 1, призовые, Хаас, Макларен
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