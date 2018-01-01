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Джовинацци из Феррари показал лучшее время в первый день тестов в Венгрии

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В Венгрии завершился первый день официальных тестов Формулы-1.
Антонио Джовинацци
Антонио Джовинацци
Getty Images

Пилот Феррари Антонио Джовинацци показал лучшее время (1:15.648) в первый день официальных тестов Формулы-1 в Венгрии.

Таким образом, итальянец на полсекунды обновил рекорд Хунгароринга. Предыдущее достижение трассы принадлежало немцу Себастьяну Феттелю.

Хунгароринг, Модьород
31 июля 2018 года
Тесты

1. Антонио Джовинацци (Феррари) – 1:15.648 (96 кругов)
2. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.507 (46)
3. Брендон Хартли (Торо Россо) +3.603 (126)
4. Ландо Норрис (Макларен) +3.646 (106)
5. Джордж Расселл (Мерседес) +4.133 (49)
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +4.206 (125)
7. Николя Латифи (Форс Индия) +4.346 (103)
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +5.178 (63)
9. Оливер Роуленд (Уильямс) +5.322 (65)
10. Шон Гелаэль (Торо Россо) +5.803 (109)

Напомним, что в минувшие выходные здесь завершился Гран-при Венгрии.

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Теги: Формула 1, Феррари, тесты
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