Джовинацци из Феррари показал лучшее время в первый день тестов в Венгрии
Пилот Феррари Антонио Джовинацци показал лучшее время (1:15.648) в первый день официальных тестов Формулы-1 в Венгрии.
Таким образом, итальянец на полсекунды обновил рекорд Хунгароринга. Предыдущее достижение трассы принадлежало немцу Себастьяну Феттелю.
Хунгароринг, Модьород
31 июля 2018 года
Тесты
1. Антонио Джовинацци (Феррари) – 1:15.648 (96 кругов)
2. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.507 (46)
3. Брендон Хартли (Торо Россо) +3.603 (126)
4. Ландо Норрис (Макларен) +3.646 (106)
5. Джордж Расселл (Мерседес) +4.133 (49)
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +4.206 (125)
7. Николя Латифи (Форс Индия) +4.346 (103)
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +5.178 (63)
9. Оливер Роуленд (Уильямс) +5.322 (65)
10. Шон Гелаэль (Торо Россо) +5.803 (109)
Напомним, что в минувшие выходные здесь завершился Гран-при Венгрии.
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