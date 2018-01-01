Хэмилтон: Если бы не Боттас, то мы бы не выиграли Гран-при Венгрии

Британский пилот поблагодарил своего партнера по команде.

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон поблагодарил своего партнера по команде Валттери Боттаса за его вклад в победу команды на Гран-при Венгрии.

“Наконец-то у меня появилась минутка. Хотелось бы выразить огромную благодарность Валттери Боттасу, за его вклад в нашу победу на Гран-при Венгрии. Если бы не его шикарная работа, то мы бы не смогли сдержать Феррари позади. В конце была очень тяжелая и плотная борьба, но действия Боттаса позволили нам взять на 3 очка больше, чем соперник.

Для команды самым важным являются победы в гонках и лидерство в Кубке конструкторов. Сегодня именно Валттери сыграл ключевую роль в этом успехе. Я очень рад, что у меня есть такой партнер по команде и отношусь к нему с уважением”,- написал Хэмилтон в своем Instagram.

Напомним, что, после гонки, Боттаса оштрафовали за инцидент с пилотом Ред Булл Даниэлем Риккардо.

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