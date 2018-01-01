Боттас не признал своей вины в столкновениях с Феттелем и Риккардо

Стюарды имели другое мнение и оштрафовали финна.

Финский гонщик Мерседес Валттери Боттас финишировал пятым в Венгрии, хотя большую часть гонки удерживал второе место. После гонки он прокомментировал инциденты с Себастьяном Феттелем и Даниэлем Риккардо.

"За 20 кругов до финиша все было в порядке: я контролировал свой темп и сохранял позицию. Но затем задние шины износились. Я старался защитить свою позицию и делал это настолько агрессивно, насколько это возможно, но все закончилось ужасно. Я сломал переднее антикрыло.

Что касается инцидента с Себастьяном, у нас был небольшой поединок в первом повороте, и он отлично проехал отрезок до второго поворота. На входе в него я выбрал внутренний радиус, а он ехал по внешнему. Он очень рано повернул, поэтому мне не осталось места. Произошел контакт, но только моя машина получила повреждения. Я думаю, что это справедливо назвать гоночным инцидентом.

С Даниэлем произошло то же самое. Но я ехал рядом с ним по внутреннему радиусу. У меня не было половины переднего антикрыла, и я заблокировал колеса. Я уверен, что он видел, что я все равно ехал очень быстро, но он повернул, и произошел контакт", - отметил Боттас.

Стюарды Гран-при Венгрии сочли инцидент с Феттелем гоночным, а вот за инцидент с Даниэлем Риккардо наказали Валттери10 секундами штрафа и двумя штрафными баллами. Это первые подобные баллы для Валттери за последние 12 месяцев.

Напомним, первым в Венгрии финишировал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!