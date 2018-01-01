Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии

Австралиец с 12 места поднялся до четвертого.

В Формуле-1 подвели итоги голосования среди болельщиков за звание пилота дня Гран-при Венгрии.

Больше всего голосов фанаты отдали пилоту Ред булл Даниэлю Риккардо. Австралийский гонщик стартовал с 12-го места, но сумел завершить заезд на четвертой позиции, со второй попытки обогнав Валттери Боттаса.

Напомним, первым финишировал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон.

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