Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Боттас едва не выбил Феттеля

Льюис Хэмилтон спокойно выиграл гонку перед летним перерывом.

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, одержав пятую победу в сезоне и 67-ю в карьере.

Старт гонки выдался спокойным – Хэмилтон и Боттас сохранили свои лидирующие позиции, а вот Себастьян Феттель прошел Кими Райкконена и утвердился на третьей позиции.

Самым заметным на первом отрезке гонке был Даниэль Риккардо, сумевший после плохого старта пробиться с 16-го места на 6-е, а вот его напарник Макс Ферстаппен сошел из-за проблем с мотором.

Учитывая, что Мерседесы стартовали на UltraSoft, тогда как Феттель был на Soft, неудивительно, что Феттель оттягивал свой первый пит-стоп и вышел в средине гонки в лидеры, но стратегия Феррари не сработала, поскольку он оказался за круговыми и не сумел отыграть необходимые секунды.

К тому на пит-стопе у Феттеля возникли проблемы с заменой левого переднего колеса, из-за чего он оказался позади двух болидов Мерседеса.

Долгое время Феттель находился позади Боттаса, который сдерживал немца, позволяя Хэмилтону увеличить отрыв с 11 до 20 секунд. Лишь за пять кругов Феттель решился на атаку, когда их с Боттасом уже догнал Райкконен. При этом во время атаки со стороны Себа Боттас, но Феттелю крупно повезло.

Феттель остался вторым, Райкконен поднялся на третье место, а Боттасу пришлось еще и повоевать за четвертую позицию с Риккардо. И тут тоже обгон со стороны австралийца завершился тем, что Боттас срезался в него и вытолкал с трассы. Правда, оба остались в гонке и на последнем круге Риккардо пробился на 4-е место.

Итоги гонки:

Кубок конструкторов

Личный зачет пилотов

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