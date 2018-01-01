Гран-при Венгрии: онлайн

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Онлайн трансляция Гран-при Венгрии:

Гран-при Венгрии появился в календаре Формулы-1 в 1986 году. Тогда неподалеку от Будапешта специально для этого этапа был построен автодром Хунгароринг. Сама же гонка стала первым этапом за "железным занавесом" и первой была показана на советском телевидении. С тех пор Гран-при Венгрии стал неотъемлемой частью чемпионата.

Хунгароринг часто подвергается критике. Трасса узкая и медленная, очень похожа на Монако. Однако если в Монте-Карло зрители наблюдают красивую картинку Лазурного берега с его элитной недвижимостью, пальмами и шикарными яхтами, то в Будапеште пилотам предстоит ездить по пыльному треку, что обусловлено рельефом, куда был вписан автодром.

К тому же здесь почти не бывает обгонов, а потому залогом успеха в гонке является хороший результат в квалификации и верная стратегия пит-стопов.

Впервые в сезоне далеко не фаворитом считается Льюис Хэмилтон, который выиграл прошлый этап в Германии и вышел в лидеры чемпионата. Хотя, именно Хэмилтон является самым успешным гонщиком на этапе в Венгрии – британец рекордные пять раз поднимался на первую ступень пьедестала.

Хунгароринг – медленная трасса с большим числом непростых поворотов и переменным рельефом. Мощность двигателя здесь не имеет большого значения, трек лучше подходит машинам с высоким механическим сцеплением.

Аэродинамика настраивается на максимальную прижимную силу, износ тормозов высокий. На трассе присутствует две зоны DRS, благодаря которым можно совершать обгоны.

Расписание заездов

27.07 (12:00) Первая практика

27.07 (16:00) Вторая практика

28.07 (13:00) Третья практика

21.07 (16:00) Квалификация

29.07 (16:10) Гонка

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Венгрии в воскресенье, 29 июля. Начало трансляции – в 16:00 по киевскому времени.

Кубок конструкторов

Личный зачет пилотов

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