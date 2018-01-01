Хэмилтон: Не ожидали, что сможем занять первые два места

Британский пилот поделился впечатлениями от квалификации на Гран-при Венгрии.

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, что помогло его команде в квалификации, а также выразил уверенность в завтрашней гонке.

“Здорово, что мы смогли занять первые два места в квалификации. Честно говоря, не ожидал, что нам это удастся. Феррари были быстрее весь уик-энд, но под конец пошел дождь, и тогда мы оказались в равных условиях.

Эта квалификация была необычайно сложной, ведь сначала трасса была сухой, потом пошел дождь. Осадки создали трудности, учитывая какое было сцепление с трассой. Завтра постараемся выступить как можно лучше, что бы оставить оппонентов позади”,- цитирует Хэмилтона SkySports.

Льюис Хэмилтон и его партнер по Мерседес Валттери Боттас заняли первые два места в квалификации на Гран-при Венгрии. На нашем сайте можно ознакомиться с более детальными результатами квалификации.

Также не пропустите онлайн трансляцию гонки Гран-при Венгрии в воскресенье, 29 июля. Начало трансляции – в 16:00 по киевскому времени.

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