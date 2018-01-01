Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Венгрии

В непростых условиях пилоты Мерседес оказались быстрее других.

Льюис Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию на Хунгароринге, завоевав пятый поул в сезоне и 77-й в карьере.

Перед началом квалификации прошел короткий, но сильный дождь, асфальт быстро подсыхал, но местами оставался влажным. Первый сегмент прошел на сликах и обошелся без неожиданностей.

Во втором сегменте вновь начался дождь. Из-за этого Стролл вылетел в девятом повороте, лишившись переднего антикрыла после удара о барьер. В частности из-за сильного дождя не успел показать хорошее время Риккардо, не пройдя в решающую стадию квалификации.

В финале квалификации гонщики выехали на шинах для сильного дождя. На некоторых участках трасса была сухой, на другой машины поднимали огромные облака брызг. Состояние трассы все время менялось, гонщики работали сериями кругов, чтобы не упустить момент, когда условия будут лучше. В итоге проехали по 6-7 кругов вместо обычных 2-3.

В первой попытке Райкконен возглавил протокол, проехав круг за 1:36.186. Долгое время Кими сохранял промежуточный поул, но он в итоге достался Льюису Хэмилтону – 1:35.658.. Райкконена оттеснили на третье место, а вторым стал Валттери Боттас. Квалификационный дубль Мерседеса.

Феттель же будет стартовать только 4-м. Отметим лишь 7-й результат Ферстаппена, который в дождь обычно чувствует себя комфортно.

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Венгрии в воскресенье, 29 июля. Начало трансляции – в 16:00 по киевскому времени.

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