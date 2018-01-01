Гран-при Венгрии: Феттель – лучший на третьей практике

На автодроме Хунгароринг завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Пилот Феррари Себастьян Феттель снова показал лучшее время на практике Гран-при Венгрии. На этот раз компанию в тройке лучших ему составили Валттери Боттас из Мерседеса и партнер Себастьяна Кими Райкконен.

Гран-при Венгрии

Хунгароринг, Мадьород

28 июля 2018 года

3-я практика

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.16,170

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,059

3. Кими Райкконен (Феррари) +0,203

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,579

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,633

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,776

7. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,584

8. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,913

9. Ромен Грожан (Хаас) +1,914

10. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,969

11. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,060

12. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,082

13. Шарль Леклер (Заубер) +2,206

14. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,297

15. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,342

16. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,460

17. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,619

18. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,672

19. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,792

20. Ланс Стролл (Уильямс) +2,962

Напомним, что в этот же день, 28 июля, в 16:00 по киевскому времени состоится квалификация Гран-при Венгрии.

На нашем сайте доступны результаты первой и второй практик Гран-при Венгрии.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!