Гран-при Венгрии: Феттель – лучший на третьей практике
Пилот Феррари Себастьян Феттель снова показал лучшее время на практике Гран-при Венгрии. На этот раз компанию в тройке лучших ему составили Валттери Боттас из Мерседеса и партнер Себастьяна Кими Райкконен.
Гран-при Венгрии
Хунгароринг, Мадьород
28 июля 2018 года
3-я практика
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.16,170
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,059
3. Кими Райкконен (Феррари) +0,203
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,579
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,633
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,776
7. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,584
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,913
9. Ромен Грожан (Хаас) +1,914
10. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,969
11. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,060
12. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,082
13. Шарль Леклер (Заубер) +2,206
14. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,297
15. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,342
16. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,460
17. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,619
18. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,672
19. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,792
20. Ланс Стролл (Уильямс) +2,962
Напомним, что в этот же день, 28 июля, в 16:00 по киевскому времени состоится квалификация Гран-при Венгрии.
На нашем сайте доступны результаты первой и второй практик Гран-при Венгрии.
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