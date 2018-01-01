Сын Шумахера одержал первую победу в карьере в Формуле-3

Сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера Мик одержал первую победу в карьере в Формуле-3.

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира в автогонках класса Формула-1 Михаэля Шумахера, выиграл первую в своей карьере гонку в Формуле-3, которая проходила на автодроме Спа-Франкоршам и являлась третьей на этапе.

Примечательно, что Бельгия явлется особенной для семьи Шумахеров – именно здесь в 1992 году свою первую победу в Ф-1 одержал Михаэль, а за год до этого дебютировал в Королевских гонках на Гран-при Бельгии.

Ранее сообщалось о том, что президент Реала продал свою виллу жене Шумахера, а уникальный суперкар Михаэля снова выставлен на продажу.

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