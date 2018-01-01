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Хэмилтон: В этой гонке не стоит ждать много обгонов

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Лидер индивидуального зачета поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон утверждает, что на Гран-рпи Венгрии зрители не увидят большого количества обгонов.

“Осмелюсь предположить, что в гонке нас ожидает паровозик. Зрителям не стоит надеяться на большое количество обгонов. Тут уже ничего не поделаешь, такие особенности трассы. В Будапеште следует поворот за поворотом, так что у шин попросту нет времени, чтобы остыть.

Я бы сказал, что производителям стоило бы задуматься о производстве специальных шин, которые подвергаются большей нагрузке, тем самым не дают пилотам держаться близко друг к другу”,- цитирует Хэмилтона Crash.net.

Напомним, что Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 29 июля. Пилоты уже провели свои свободные практики.

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Теги: Формула - 1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Венгрии
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