Гран-при Венгрии: Феттель показал лучшее время на второй практике
Себастьян Феттель из Феррари стал лучшим на второй практике Гран-при Венгрии. Следом за ним расположился дуэт представляющий Ред Булл Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.
Гран-при Венгрии. Вторая практика
1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.16,834
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,074
3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,227
4. Кими Райкконен (Феррари) +0,319
5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,753
6. Валттери Боттас (Мерседес) +1,034
7. Ромен Грожан (Хаас) +1,231
8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,661
9. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,684
10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,927
11. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,016
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,023
13. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,046
14. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,079
15. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,082
16. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,209
17. Шарль Леклер (Заубер) +2,303
18. Ланс Стролл (Уильямс) +2,811
19. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,878
20. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,936
Напомним, что на нашем сайте доступны анонс Гран-при Венгрии, а также результаты первой практики
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