Гран-при Венгрии: Феттель показал лучшее время на второй практике

В тройке лидеров без новых имен.

Себастьян Феттель из Феррари стал лучшим на второй практике Гран-при Венгрии. Следом за ним расположился дуэт представляющий Ред Булл Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

Гран-при Венгрии. Вторая практика

1. Себастьян Феттель (Феррари) – 1.16,834

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,074

3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,227

4. Кими Райкконен (Феррари) +0,319

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,753

6. Валттери Боттас (Мерседес) +1,034

7. Ромен Грожан (Хаас) +1,231

8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,661

9. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,684

10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,927

11. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,016

12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,023

13. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,046

14. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,079

15. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,082

16. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,209

17. Шарль Леклер (Заубер) +2,303

18. Ланс Стролл (Уильямс) +2,811

19. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,878

20. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,936

Напомним, что на нашем сайте доступны анонс Гран-при Венгрии, а также результаты первой практики

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