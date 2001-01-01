Формула-1: анонс Гран-при Венгрии

В ближайший уик-энд на Хунгароринге состоится очередной этап Королевских автогонок.

Гран-при Венгрии появился в календаре Формулы-1 в 1986 году. Тогда неподалеку от Будапешта специально для этого этапа был построен автодром Хунгароринг. Сама же гонка стала первым этапом за "железным занавесом" и первой была показана на советском телевидении. С тех пор Гран-при Венгрии стал неотъемлемой частью чемпионата.

Хунгароринг часто подвергается критике. Трасса узкая и медленная, очень похожа на Монако. Однако если в Монте-Карло зрители наблюдают красивую картинку Лазурного берега с его элитной недвижимостью, пальмами и шикарными яхтами, то в Будапеште пилотам предстоит ездить по пыльному треку, что обусловлено рельефом, куда был вписан автодром.

К тому же здесь почти не бывает обгонов, а потому залогом успеха в гонке является хороший результат в квалификации и верная стратегия пит-стопов.

Впервые в сезоне далеко не фаворитом считается Льюис Хэмилтон, который выиграл прошлый этап в Германии и вышел в лидеры чемпионата. Хотя, именно Хэмилтон является самым успешным гонщиком на этапе в Венгрии – британец рекордные пять раз поднимался на первую ступень пьедестала.

Трасса

Место проведения: Будапешт, Венгрия

Название трассы: Хунгароринг (Silverstone Circuit)

Длина круга: 4,381 км

Гоночная дистанция: 70 кругов = 306,630 км

Победитель в 2017: Себастьян Феттель (Феррари)

Хунгароринг – медленная трасса с большим числом непростых поворотов и переменным рельефом. Мощность двигателя здесь не имеет большого значения, трек лучше подходит машинам с высоким механическим сцеплением.

Аэродинамика настраивается на максимальную прижимную силу, износ тормозов высокий. На трассе присутствует две зоны DRS, благодаря которым можно совершать обгоны.

Прогноз погоды

Есть вероятность, что нас ждет дождь во время гонки - синоптики прогнозируют грозы и в субботу в день квалификации и в воскресенье в день гонки. Температура в день гонки 31 градус Цельсия.

О резине

На Гран При Венгрии компания Pirelli привезет составы Medium, Soft и UltraSoft – такое же сочетание было выбрано для этапов в Китае и Германии. Как и ожидалось, в большинстве команд сделали выбор в пользу более мягких шин, ограничившись одним-двумя комплектами самого жесткого из составов.

Расписание заездов

27.07 (12:00) Первая практика

27.07 (16:00) Вторая практика

28.07 (13:00) Третья практика

21.07 (16:00) Квалификация

29.07 (16:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Венгрии:

Себастьян Феттель (Феррари) – 2,70

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 3,75

Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 4,25

Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 5,50

Кими Райкконен (Феррари) – 13,00

Валттери Боттас (Мерседес) – 17,00

Нико Хюлькенберг (Рено) – 301,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) – 401,0

Кевин Магнуссен (Хаас) – 751,0

Ромен Грожан (Хаас) – 751,0

Шарль Леклер (Заубер) – 1001,0

Фернандо Алонсо (Макларен) – 1001,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) – 1501,0

Серхио Перес (Форс-Индия) – 1501,0

Пьер Гасли (Торо Россо) – 1501,0

Маркус Эрикссон (Заубер) – 2001,0

Стоффель Вандорн (Макларен) – 2001,0

Брендон Хартли (Торо Россо) – 2001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) – 4001,0

Лэнс Стролл (Уильямс) – 4001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Венгрии в воскресенье, 29 июля. Начало трансляции – в 16:00 по киевскому времени.

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