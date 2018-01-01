Гран-при Венгрии: Риккардо – лучший в первой тренировке

На автодроме Хунгароринг завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии показал пилот Ред Булл Даниэль Риккардо, второй результат у гонщика Феррари Себастьяна Феттеля. Тройку лучших замкнул партнер Риккардо по команде Макс Ферстаппен.

Гран-при Венгрии

Хунгароринг, Мадьород

27 июля 2018 года

1-я практика

1. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 1.17,613 (30 кругов)

2. Себастьян Феттель (Феррари) +0,079 (24)

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,088 (29)

4. Кими Райкконен (Феррари) +0,335 (23)

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,423 (28)

6. Валттери Боттас (Мерседес) +0,857 (20)

7. Ромен Грожан (Хаас) +1,362 (17)

8. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,412 (14)

9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,515 (32)

10. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,574 (29)

11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,739 (30)

12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,077 (24)

13. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,228 (32)

14. Ланс Стролл (Уильямс) +2,399 (33)

15. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,452 (30)

16. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,538 (28)

17. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,546 (27)

18. Антонио Джовинацци (Заубер) +2,680 (31)

19. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,694 (28)

20. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,084 (12)

Напомним, в этот же день, 27 июля, состоится также вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Основная гонка пройдет 29 июля в 15:50 по киевскому времени.

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