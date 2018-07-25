Уникальный суперкар Шумахера снова выставлен на продажу

Эксклюзивную машину пытаются продать уже второй раз после трагедии с гонщиком.

Ferrari Enzo, салон которого выполнен в эксклюзивном оттенке Rosso Scuderia, снова выставлен на продажу, сообщает autorambler. Стоимость суперкара, на котором Шумахер проехал 8,3 тысячи километров, не раскрывается.

Первый раз суперкар Михаэля Шумахера был выставлен на аукцион после трагедии, которая случилась с семикратным чемпионом мира на горнолыжном курорте. Тогда машину оценили в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что президент Реала продал свою виллу жене Шумахера.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!