Переключиться на мобильную версию

Уникальный суперкар Шумахера снова выставлен на продажу

Комментариев: 0
Эксклюзивную машину пытаются продать уже второй раз после трагедии с гонщиком.
Суперкар Шумахера
Суперкар Шумахера

Ferrari Enzo, салон которого выполнен в эксклюзивном оттенке Rosso Scuderia, снова выставлен на продажу, сообщает autorambler. Стоимость суперкара, на котором Шумахер проехал 8,3 тысячи километров, не раскрывается.

Первый раз суперкар Михаэля Шумахера был выставлен на аукцион после трагедии, которая случилась с семикратным чемпионом мира на горнолыжном курорте. Тогда машину оценили в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что президент Реала продал свою виллу жене Шумахера

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! 

Поделись:
Теги: Михаэль Шумахер, суперкар, Феррари, Формула 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
nsasssnter    25.07.2018, 20:34
Оценка:  0
nsasssnter
У него FXX есть.А этот Enzo-обычный бэушный ширпотреб.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь