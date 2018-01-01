Переключиться на мобильную версию

Канадский миллиардер купил Форс-Индию – СМИ

Комментариев: 0
Лоренс Стролл обзавелся командой Формулы-1.
Лоренс Стролл – новый владелец Форс Индия
Лоренс Стролл – новый владелец Форс Индия
Getty Images

Канадский миллиардер Лоренс Стролл, отец гонщика Уильямс Лэнса Стролла, станет новым владельцем Форс-Индии, сообщает Auto Bild.

Пока не ясно, в какой форме заключена сделка – либо Стролл-старший выкупил большую часть акций, либо стал единоличным владельцем.

Данное соглашение также приведет к изменениям в составах сразу нескольких команд. Лэнс Стролл точно перейдет в Форс-Индию, начиная с 2019 года. Напарником его станет Серхио Перес.

Эстебан Окон, вероятнее всего, продолжит карьеру в Рено, а Карлос Сайнс-младший, в свою очередь, окажется в Макларен.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Формула 1, Форс Индия, Лоренс Стролл, Лэнс Стролл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь