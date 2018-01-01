Канадский миллиардер купил Форс-Индию – СМИ

Лоренс Стролл обзавелся командой Формулы-1.

Канадский миллиардер Лоренс Стролл, отец гонщика Уильямс Лэнса Стролла, станет новым владельцем Форс-Индии, сообщает Auto Bild.

Пока не ясно, в какой форме заключена сделка – либо Стролл-старший выкупил большую часть акций, либо стал единоличным владельцем.

Данное соглашение также приведет к изменениям в составах сразу нескольких команд. Лэнс Стролл точно перейдет в Форс-Индию, начиная с 2019 года. Напарником его станет Серхио Перес.

Эстебан Окон, вероятнее всего, продолжит карьеру в Рено, а Карлос Сайнс-младший, в свою очередь, окажется в Макларен.

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