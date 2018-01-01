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Хэмилтон прокомментировал свист в свой адрес на Гран-при Германии

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Хэмилтон выиграл гонку, а Феттель разбил машину.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, что его сильно освистали на Гран-при Германии. 

"Сегодня было много освистываний и ненависти ко мне, но я ожидал этого здесь, в Германии. Единственное, что имеет значение, — это команда Льюиса, я видел вас и надеюсь, что вы понимаете, как много это значит. Я горжусь тобой за то, что ты стоишь в такой толпе, и если даже ты один на 100 человек, то помни, что я с тобой и мы побеждаем и проигрываем вместе. Спасибо, что вы были здесь, в Германии. Команда Льюиса, я люблю вас, ребята", написал Хэмилтон в Instagram.

Напомним, Хэмилтон выиграл гонку, а его основной соперник в борьбе за чемпионство пилот Феррари Себастьян Феттель разбил болид и сошел с дистанции. 

Ранее сообщалось, что Хэмилтона предупредили, но не лишили победы в Германии. 

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Теги: Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Мерседес, Гран-при Германии
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