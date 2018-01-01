Экс-президент Феррари впал в кому – источник

Состояние Серджио Маркьонне резко ухудшилось.

Бывший президент концерна ФИАТ-Крайслер и компании Феррари Серджио Маркьонне впал в кому, сообщает Gazzetta dello Sport со ссылкой на агентство Ansa.

По неофициальной информации, состояние Маркьонне неожиданно и резко ухудшилось, когда он проходил в больнице в Цюрихе восстановление после операции на плече. Операция состоялась еще три недели назад, причем ожидалось, что период восстановления не будет долгим. Однако со временем Серджио стало хуже, в итоге он был переведен в реанимацию, и, по неподтверждннным сведениям, его состояние является необратимым.

Семья Маркьонне и концерн ФИАТ-Крайслер никак не комментируют эту информацию. В пятницу Маркьонне официально был освобожден от всех своих постов по состоянию здоровья. Ранее сам Серджио планировал отойти от руководства в 2019 году.

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