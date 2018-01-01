Хэмилтона предупредили, но не лишили победы в Германии

Возникновению данного инцидента привело недопонимание внутри коллектива.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон остался победителем Гран-при Германии, несмотря на то, что срезал разделительную полосу и в последний момент решил вернуться на трассу вместо того, чтобы ехать в боксы.

Стюарды, рассмотрев все обстоятельства инцидента, не стали штрафовать Хэмилтона и ограничились официальным предупреждением.

Обосновывая свое решение, стюарды объяснили, что пилот и команда признали факт допущенной ошибки и то, что к возникновению данного инцидента привело недопонимание внутри коллектива.

Во-вторых, смягчающим фактором стало то, что инцидент имел место в момент нахождения на трассе машины безопасности. А также то, что в момент, когда Хэмилтон возвращался на трассу, срезая разделительную линию, рядом не находилось машин соперников и действия пилота Мерседеса не несли в себе непосредственной угрозы другим участникам.

"Это были самые странные полторы секунды. Я честно думал, что мне нужно остаться на трассе, с шинами все было в порядке.

Затем они сказали мне заезжать в боксы, я увидел, что туда же едет Валттери и поэтому я подумал: "А они уверены?" К тому моменту команда уже вышла на связь и мне сказали оставаться на трассе. В итоге я просто замедлился и проехался по траве, чтобы быть уверен, что возвращаюсь на трассу, не представляя ни для кого опасности", – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Германии.

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