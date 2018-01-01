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Феттель извинился за вылет на Гран-при Германии

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Ошибка немца стоила ему лидерства в индивидуальном зачете.
Себастьян Феттель сошел с трассы
Себастьян Феттель сошел с трассы
Getty Images

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель попросил прощения у партнеров по команде, после того как сошел с трассы на 53-м круге Гран-при Германии.

“Это была моя ошибка, поэтому я прошу прощения у команды, они все делали правильно. Все было в моих руках, но эта погрешность принесла огромное разочарование.

Я бы не сказал, что это была серьезная ошибка, и что теперь я не смогу уснуть из-за произошедшего. Но это сильно повлияло на гонку и весь расклад в сезоне, что очень неприятно”,- цитирует Феттеля SkySports.

Напомним, что Хэмилтон стал триумфатором Гран-при Германии, благодаря чему обошел Феттеля в индивидуальном зачете пилотов.

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Теги: Формула-1, Гран-при Германии, Себастьян Феттель
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