Феттель извинился за вылет на Гран-при Германии

Ошибка немца стоила ему лидерства в индивидуальном зачете.

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель попросил прощения у партнеров по команде, после того как сошел с трассы на 53-м круге Гран-при Германии.

“Это была моя ошибка, поэтому я прошу прощения у команды, они все делали правильно. Все было в моих руках, но эта погрешность принесла огромное разочарование.

Я бы не сказал, что это была серьезная ошибка, и что теперь я не смогу уснуть из-за произошедшего. Но это сильно повлияло на гонку и весь расклад в сезоне, что очень неприятно”,- цитирует Феттеля SkySports.

Напомним, что Хэмилтон стал триумфатором Гран-при Германии, благодаря чему обошел Феттеля в индивидуальном зачете пилотов.

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