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Хэмилтона могут лишить победы на Гран-при Германии

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Британца вызвали к стюардам объяснить момент с заездом/незаездом в боксы.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
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Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон вызван к стюардам Гран-при Германии, сообщает ВВС.

Дело в том, что по ходу гонки у Хэмилтона возникло недопонимание с командой и британец в последний момент вырулил с заезда на пит-лейн обратно на трассу, срезав разделительную полосу. 

Это произошло по вине команды, которая за несколько секунд пару раз меняла мнение заезжать ли британцу в боксы или нет.

Правила разрешают подобные маневры в гонках, но только в случае форс-мажорных обстоятельств.

Если стюарды посчитают, что Льюис нарушил правила, то могут выписать ему 5 штрафных секунд. В таком случае победа уйдет к Валттери Боттасу.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Германии.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула 1, Гран-при Германии
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