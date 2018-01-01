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Хэмилтон: Я реализовал мечту

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Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Германии.
Хэмилтон: Я реализовал мечту

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Германии после своей победы, стартовав с 14-го места.

"На самом деле я верил, что могу победить. Очевидно, что с учетом стартовой позиции сделать это было очень трудно. Но всегда нужно верить.

Я просто старался сохранять спокойствие и быть собранным. Я очень благодарен за эту победу.

Я продолжал атаковать, продолжал верить, и в итоге это случилось. Сегодня я реализовал свою мечту", – заявил Хэмилтон в комментарии после матча.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула 1, Гран-при Германии
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