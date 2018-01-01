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Хэмилтон выиграл в Германии, стартовав с 14-й позиции, Феттель разбил авто

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Дождь на Гран-при Германии сделал этап интересным и неожиданным.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон

Британец Льюис Хэмилтон одержал захватывающую победу на Гран-при Германии, особенно учитывая, что после ошибки в квалификации он стартовал только 14-м.

Впрочем, Хэмилтон всего за 15 кругов поднялся в топ-5, при довольно спокойном старте, где лидеры сохранили позиции.

Из-за замены элементов из хвоста пелетона пришлось подниматься Даниэлю Риккардо, но как только он пробился в топ-10, он сошел из-за проблем с мотором.

Волна пит-стопов позволила на первое место выйти Райкконену благодаря раннему заезду в боксы, но после уговоров Феттеля с командой по радио, Кими получил команду пропустить вперед лидера чемпионата.

Что касается Хэмилтона, то он до последнего ждал начало дождя, но не дождался и отправился за ультрасофтом, а спустя круг начался дождь.  

С этого момента началось все самое интересное – дождь был слабым, что позволило лидерам остаться на сликах. Лишь Ферстаппен заехал за промежуточной резиной, затем понял, что трасса сухая, и голландец снова вернулся в боксы за сликами.

А потом случилась ошибка Феттеля, который на намоченной трассе не удержался на трассе и вылетел в барьеры, разбив авто.

На трассе появился автомобиль безопасности, на пит-стоп уехал Райкконен, что дало Хэмилтону и Боттасу выйти на 1-2 места.

После ухода машины безопасности за 10 кругов до финиша Боттас неожиданно атаковал Хэмилтона и едва не прошел напарника. Но в команде быстро связались с Боттасом и попросили его держать позицию и не трогать Хэмилтона.

Это позволило Льюису выиграть немецкий этап и вернуть себе лидерство в общем зачете. Райкконен не сумел навязать Боттасу борьбу за второе место, финишировав третьим. Вообще последние круги после рестарта прошли довольно спокойно.

Вся эта ситуация с дождем позволила попасть в очки двум болидам Форс Индии и даже Маркусу Эрикссону.

Итоги Гран-при Германии:

Кубок конструкторов
Личный зачет пилотов

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Теги: Формула 1, Гран-при Германии, Льюис Хэмилтон
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