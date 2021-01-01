Алонсо намекнул о завершении карьеры

Испанец заявил, что к 2021 году его уже не будет в Формуле-1.

Испанский гонщик Макларен Фернандо Алонсо заявил, что его не особо интересуют изменения в регламенте Формулы-1, которые хотят внедрить с 2021 года, ведь к тому моменту он вряд ли продолжит выступать в Королевских гонках.

“Меня не будет в Формуле-1 в 2021 году, так что я не думаю о грядущих изменениях в регламенте. К тому моменту я планирую лежать на диване и смотреть Тур де Франс или что-то в таком плане, но точно не Формулу-1.

Единственное, что меня волнует – это нынешние проблемы. Мы снова столкнулись с проблемой отсутствия запасного комплекта резины. Как и во Франции, зрители опять не увидели зрелища, лишь из-за того, что мы ничего не можем изменить во время дождя. С этим надо что-то делать”,- цитирует Алонсо Crash.net.

Напомним, что в этот уикенд состоится Гран-при Германии.

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