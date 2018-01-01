Гран-при Германии: онлайн трансляция

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После напряженного отрезка в виде трех Гран-при за три недели гонщики отдохнули две недели и теперь возвращаются к работе - их и нас ждет Гран-при Германии на трассе Хоккенхаймринг.

Гран-при Германии возвращается в Формулу 1 после годичного перерыва. Впрочем, до этого немецкий этап по очереди проводился то в Хоккенхайме, то на Нюрбургринге, поэтому местные болельщики как обычно ждали приезда "королевских гонок" два года.

Предыдущий Гран-при Великобритании поставил новые вопросы - Феттель укрепил лидерство, а Феррари существенно добавило в скорости. Хотя на самом деле сезон проходит так, что до гонки определить победителя сложно - все решает ситуация на треке, погода, условия гонки. Сезон проходит очень занимательно.

Трасса в Хоккенхайме состоит из 16 поворотов. Трасса не слишком скоростная, так что аэродинамика настраивается на средний уровень прижимной силы. Из-за большого количества поворотов – износ тормозов высокий.

Первая часть трассы включает две длинные прямые и всего два поворота, причем перед первым торможение совсем короткое – из-за этого прогреть шины в квалификации при прохладной погоде там очень непросто. Один из ключевых – шестой поворот. Это медленная шпилька, где трасса возвращается к своей старой конфигурации после "срезки" – для хорошего времени на круге пройти ее нужно идеально. Это и лучшее место для обгона.

В 2018 году использовать систему DRS можно будет на трtх участках - между первым и вторым поворотами, между четвtртым и шестым, где они были и ранее, а также на стартовой прямой, куда зону DRS добавили в этом сезоне.

У новой зоны DRS и следующей за ней будет единая точка детекции разрыва между пилотами, которая разместится после 16-го поворота.

Расписание заездов

20.07 (12:00) Первая практика

20.07 (16:00) Вторая практика

21.07 (13:00) Третья практика

21.07 (16:00) Квалификация

22.07 (16:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Германии в воскресенье, 22 июля. Начало трансляции – в 16:00 по киевскому времени в этой статье.

Кубок конструкторов

Личный зачет пилотов

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