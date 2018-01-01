Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Хэмилтон - 14-й

На автодроме Хоккенхаймринг прошла квалификация Гран-при Германии.

Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии Формулы-1. Вторым финишировал гонщик Мерседес Валттери Боттас. Третье время показал еще один представитель Феррари Кими Райкконен.

Один из лидеров чемпионата пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции уже на втором сегменте – на дистанции у него отказала коробка передач. Британец надеялся доехать до боксов, но механики убедили его покинуть болид. Таким образом, в завтрашней гонке Хэмилтон стартует аж 14-м.

Отметим, что Даниэль Риккардо во втором сегменте даже не показывал время, так как пилот Ред Булла будет стартовать последним из-за штрафа за замену элементов двигателя.

Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1.11,212

2. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,204

3. Кими Райкконен (Феррари) — +0,335

4. Макс Ферстаппен (Мерседес) — +0,610

5. Кевин Магнуссен (Хаас) — +0,988

6. Ромен Грожан (Хаас) — +1,332

7. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1,348

8. Карлос Сайнс (Рено) — +1,480

9. Шарль Леклер (Заубер) — +1,505

10. Серхио Перес (Форс Индия) — +1,562

Не прошли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо (Макларен) — 1.13,657

12. Сергей Сироткин (Уильямс) — 1.13,702

13. Маркус Эрикссон (Заубер) — 1.13,736

14. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — без времени

15. Даниэль Риккардо (Ред Булл) — без времени

Не прошли во второй сегмент:

16. Эстебан Окон (Форс Индия) — 1.13,720

17. Пьер Гасли (Торо Россо) — 1.13,749

18. Брендон Хартли (Торо Россо) — 1.14,045

19. Лэнс Стролл (Уильямс) — 1.14,206

20. Стоффель Вандорн (Макларен) — 1.14,401.

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