Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Хэмилтон - 14-й
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии Формулы-1. Вторым финишировал гонщик Мерседес Валттери Боттас. Третье время показал еще один представитель Феррари Кими Райкконен.
Один из лидеров чемпионата пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции уже на втором сегменте – на дистанции у него отказала коробка передач. Британец надеялся доехать до боксов, но механики убедили его покинуть болид. Таким образом, в завтрашней гонке Хэмилтон стартует аж 14-м.
Отметим, что Даниэль Риккардо во втором сегменте даже не показывал время, так как пилот Ред Булла будет стартовать последним из-за штрафа за замену элементов двигателя.
Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1.11,212
2. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,204
3. Кими Райкконен (Феррари) — +0,335
4. Макс Ферстаппен (Мерседес) — +0,610
5. Кевин Магнуссен (Хаас) — +0,988
6. Ромен Грожан (Хаас) — +1,332
7. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1,348
8. Карлос Сайнс (Рено) — +1,480
9. Шарль Леклер (Заубер) — +1,505
10. Серхио Перес (Форс Индия) — +1,562
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо (Макларен) — 1.13,657
12. Сергей Сироткин (Уильямс) — 1.13,702
13. Маркус Эрикссон (Заубер) — 1.13,736
14. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — без времени
15. Даниэль Риккардо (Ред Булл) — без времени
Не прошли во второй сегмент:
16. Эстебан Окон (Форс Индия) — 1.13,720
17. Пьер Гасли (Торо Россо) — 1.13,749
18. Брендон Хартли (Торо Россо) — 1.14,045
19. Лэнс Стролл (Уильямс) — 1.14,206
20. Стоффель Вандорн (Макларен) — 1.14,401.
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