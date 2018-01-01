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Райкконен может перейти в Заубер

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Финский пилот может покинуть Феррари.
Кими Райкконен
Кими Райкконен
Getty Images

Руководитель Заубера Фредерик Вассер не отрицает, что в следующем сезоне в команде может появиться Кими Райкконен.

"Давление, если Кими придет в нашу команду? Это не проблема. Мне всё равно, я просто хочу, чтобы болиды пилотировали лучшие парни, это самое главное для команды. Гораздо лучше иметь в составе чемпиона мира, чем того, кто еще ничего не выиграл. Сейчас я сосредоточен на работе над производительностью. Главное — иметь в следующем году лучший состав. Это моя единственная забота. Но традиции и возвращение к истокам — не лучший подход. В выборе пилота важно мыслить шире, а не брать гонщика, потому что я 15 лет назад работал с ним в Формуле-3 или 10 лет назад он уже выступал за эту команду", - цитирует Вассера Autosport.

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Теги: Кими Райкконен, Феррари, Заубер, Формула 1
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