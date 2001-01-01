Формула-1: анонс Гран-при Германии

В ближайший уик-энд в Хоккенхайме состоится очередной этап Королевских автогонок.

После напряженного отрезка в виде трех Гран-при за три недели гонщики отдохнули две недели и теперь возвращаются к работе - их и нас ждет Гран-при Германии на трассе Хоккенхаймринг.

Гран-при Германии возвращается в Формулу 1 после годичного перерыва. Впрочем, до этого немецкий этап по очереди проводился то в Хоккенхайме, то на Нюрбургринге, поэтому местные болельщики как обычно ждали приезда "королевских гонок" два года.

Предыдущий Гран-при Великобритании поставил новые вопросы - Феттель укрепил лидерство, а Феррари существенно добавило в скорости. Хотя на самом деле сезон проходит так, что до гонки определить победителя сложно - все решает ситуация на треке, погода, условия гонки. Сезон проходит очень занимательно.

Трасса

Место проведения: Хоккенхайм, Германия

Трасса: Хоккенхаймринг

Длина круга: 4,574 км

Дистанция гонки: 67 кругов

Рекорд круга в гонке: Кими Райкконен (Макларен, 2004 год) – 1.13,780

Последний победитель: Льюис Хэмилтон

Трасса в Хоккенхайме состоит из 16 поворотов. Трасса не слишком скоростная, так что аэродинамика настраивается на средний уровень прижимной силы. Из-за большого количества поворотов – износ тормозов высокий.

Рекорд круга принадлежит Райкконену, который был показан в 2004-м году. В том же году в квалификации Михаэль Шумахер установил абсолютный рекорд трассы – 1.13,306.

Первая часть трассы включает две длинные прямые и всего два поворота, причем перед первым торможение совсем короткое – из-за этого прогреть шины в квалификации при прохладной погоде там очень непросто. Один из ключевых – шестой поворот. Это медленная шпилька, где трасса возвращается к своей старой конфигурации после "срезки" – для хорошего времени на круге пройти ее нужно идеально. Это и лучшее место для обгона.

В 2018 году использовать систему DRS можно будет на трtх участках - между первым и вторым поворотами, между четвtртым и шестым, где они были и ранее, а также на стартовой прямой, куда зону DRS добавили в этом сезоне.

У новой зоны DRS и следующей за ней будет единая точка детекции разрыва между пилотами, которая разместится после 16-го поворота.

Прогноз погоды

Прогноз обещает жаркую, но переменчивую погоду по ходу уик-энда на Хоккенхаймринге. В субботу на квалификации возможны грозы и жара немного спадет – до +25 при 50% вероятности дождей и гроз во второй половине дня.

В воскресенье небо будет облачным, ветер усилится – днем около +27С при лишь 20% вероятности осадков.

О резине

Традиционно Pirelli привозила в Хоккенхайм свои самые мягкие составы, начав с Medium и Soft, но при этом пропустили состав SuperSoft – самой мягкой резиной в Германии станет UltraSoft.

Больше остальных — по 10 комплектов Soft — выбрали пилоты Рено. Лидерами по количеству выбранного Soft стали гонщик Мерседес финн Валттери Боттас, его соотечественник Кими Райкконен из Феррари и датский пилот Хааса Кевин Магнуссен — по 5 комплектов. А больше остальных Medium выбрал монегаск Шарль Леклер из Заубер.

Расписание заездов

20.07 (12:00) Первая практика

20.07 (16:00) Вторая практика

21.07 (13:00) Третья практика

21.07 (16:00) Квалификация

22.07 (16:10) Гонка

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры из конторы bwin предлагают следующие коэффициенты на победу в Гран-при Германии:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 2,10

Себастьян Феттель (Феррари) – 2,20

Валттери Боттас (Мерседес) – 7,50

Кими Райкконен (Феррари) – 12,00

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 26,00

Даниэль Риккардо (Ред Булл) – 26,00

Кевин Магнуссен (Хаас) – 501,0

Нико Хюлькенберг (Рено) – 501,0

Ромен Грожан (Хаас) – 751,0

Карлос Сайнс-младший (Рено) – 751,0

Эстебан Окон (Форс-Индия) – 1001,0

Шарль Леклер (Заубер) – 1001,0

Фернандо Алонсо (Макларен) – 1501,0

Серхио Перес (Форс-Индия) – 1501,0

Маркус Эрикссон (Заубер) – 2001,0

Пьер Гасли (Торо Россо) – 2001,0

Стоффель Вандорн (Макларен) – 3001,0

Брендон Хартли (Торо Россо) – 4001,0

Сергей Сироткин (Уильямс) – 5001,0

Лэнс Стролл (Уильямс) – 5001,0

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Германии в воскресенье, 22 июля. Начало трансляции – в 16:00 по киевскому времени.

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