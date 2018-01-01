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Мерседес подписал контракт с Боттасом

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Напарник Хэмилтона остается в коанде еще на год.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
twitter.com/mercedesamgf1

Команда Мерседес объявила о подписании нового контракта с пилотом Валттери Боттасом. Соглашение рассчитано на один год, но с опцией продления на следующий сезон, сообщает официальный сайт Мерседес.

Напомним, ранее Мерседес объявил о продлении контракта с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Его соглашение рассчитано до сезона-2020.

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Теги: Мерседес, Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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