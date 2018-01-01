Мерседес подписал контракт с Боттасом
Напарник Хэмилтона остается в коанде еще на год.
Команда Мерседес объявила о подписании нового контракта с пилотом Валттери Боттасом. Соглашение рассчитано на один год, но с опцией продления на следующий сезон, сообщает официальный сайт Мерседес.
More good news from @MercedesAMGF1 this morning! Congratulations @ValtteriBottas on your contract extension from everyone at #PETRONASMotorsports 👏 https://t.co/oipexYKSlt— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) 20 июля 2018 г.
Напомним, ранее Мерседес объявил о продлении контракта с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Его соглашение рассчитано до сезона-2020.
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