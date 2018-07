Мерседес подписал контракт с Боттасом

Команда Мерседес объявила о подписании нового контракта с пилотом Валттери Боттасом. Соглашение рассчитано на один год, но с опцией продления на следующий сезон, сообщает официальный сайт Мерседес.

