Мерседес подписал контракт с Боттасом

Напарник Хэмилтона остается в коанде еще на год.

Команда Мерседес объявила о подписании нового контракта с пилотом Валттери Боттасом. Соглашение рассчитано на один год, но с опцией продления на следующий сезон, сообщает официальный сайт Мерседес.

Напомним, ранее Мерседес объявил о продлении контракта с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Его соглашение рассчитано до сезона-2020.

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