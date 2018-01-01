Мерседес подписал с Хэмилтоном новый контракт

Четырехкратный чемпион мира продлил соглашение с немецкой командой.

Мерседес официально объявил о продлении соглашения с четырехкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, сообщает официальный Twitter команды.

Контракт с британским пилотом будет рассчитан на два сезона.

Ранее сообщалось, что соглашение с Хэмилтоном будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории Формулы-1.

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