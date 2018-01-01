Переключиться на мобильную версию

Мерседес подписал с Хэмилтоном новый контракт

Комментариев: 0
Четырехкратный чемпион мира продлил соглашение с немецкой командой.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
twitter.com/mercedesamgf1

Мерседес официально объявил о продлении соглашения с четырехкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, сообщает официальный Twitter команды.

Контракт с британским пилотом будет рассчитан на два сезона.

Ранее сообщалось, что соглашение с Хэмилтоном будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории Формулы-1.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула 1, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь