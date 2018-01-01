Мерседес подписал с Хэмилтоном новый контракт
Четырехкратный чемпион мира продлил соглашение с немецкой командой.
Мерседес официально объявил о продлении соглашения с четырехкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, сообщает официальный Twitter команды.
Контракт с британским пилотом будет рассчитан на два сезона.
#HamiltonAnnounced 🖋️https://t.co/Ca1PTRy7j2 #F1 #AnnounceLewis— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 19 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что соглашение с Хэмилтоном будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории Формулы-1.
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