Мерседес заинтриговал новым контрактом
Немецкая команда анонсировала новое соглашение.
В Мерседес намекнули, что в ближайшее время подпишет новый контракт с кем-то из пилотов. В своем Twitter команда опубликовала фото договора, проанонсировав это событие.
#Announce... pic.twitter.com/kG9oXvJope— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 19 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Мерседес объявит о рекордном контракте с Хэмилтоном на Гран-при Германии.
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