Мерседес заинтриговал новым контрактом

Немецкая команда анонсировала новое соглашение.

В Мерседес намекнули, что в ближайшее время подпишет новый контракт с кем-то из пилотов. В своем Twitter команда опубликовала фото договора, проанонсировав это событие.

Ранее сообщалось, что Мерседес объявит о рекордном контракте с Хэмилтоном на Гран-при Германии.

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