Мерседес объявит о рекордном контракте с Хэмилтоном на Гран-при Германии

Британец станет самым высокооплачиваемым пилотом в истории Формулы-1.

Мерседес может объявить о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном на домашней для команды гонке - Гран-при Германии, сообщает GrandPrix247.

По информации источника, соглашение с четырехкратным чемпионом мира будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории Формулы-1. За три сезона британец заработает 170 миллионов евро (56,6 миллионов за сезон).

На данный момент самым дорогим является контракт с гонщиком Феррари Кими Райкконеном - в 2007 году он подписал договор, согласно которому получал 51 миллионов долларов за сезон.

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