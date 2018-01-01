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Мерседес объявит о рекордном контракте с Хэмилтоном на Гран-при Германии

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Британец станет самым высокооплачиваемым пилотом в истории Формулы-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Мерседес может объявить о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном на домашней для команды гонке - Гран-при Германии, сообщает GrandPrix247.

По информации источника, соглашение с четырехкратным чемпионом мира будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории Формулы-1. За три сезона британец заработает 170 миллионов евро (56,6 миллионов за сезон).

На данный момент самым дорогим является контракт с гонщиком Феррари Кими Райкконеном - в 2007 году он подписал договор, согласно которому получал 51 миллионов долларов за сезон. 

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Теги: Мерседес, Льюис Хэмилтон, Гран-при Германии, Формула 1
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