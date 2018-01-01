Гран-при Майами: Ф-1 предложила организаторам нового этапа 20-летний контракт

Гран-при Майами предложен 20-летний контракт с Формулой-1.

Совсем скоро в Формуле-1 появится новый этап

Организаторы Гран-при Майами получили от руководства Формулы-1 предложение на проведение нового этапа в течении 20-ти лет.

Уже 26 июля пройдут общественные слушания городской комиссии Майами, на которых будет обсуждаться вопрос утверждения права города принимать этап Ф-1, сообщает Forbes.

Либерти, владеющая Королевскими гонками, предложила властям Майами контракт на проведение Гран-при с октября 2019 года по октябрь 2029 года с возможностью продления еще на 10 лет.

Ранее сообщалось о том, что жители Майами против проведения Гран-при Формулы-1.

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