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Гран-при Майами: Ф-1 предложила организаторам нового этапа 20-летний контракт

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Гран-при Майами предложен 20-летний контракт с Формулой-1.
Совсем скоро в Формуле-1 появится новый этап
Совсем скоро в Формуле-1 появится новый этап

Организаторы Гран-при Майами получили от руководства Формулы-1 предложение на проведение нового этапа в течении 20-ти лет.

Уже 26 июля пройдут общественные слушания городской комиссии Майами, на которых будет обсуждаться вопрос утверждения права города принимать этап Ф-1, сообщает Forbes.

Либерти, владеющая Королевскими гонками, предложила властям Майами контракт на проведение Гран-при с октября 2019 года по октябрь 2029 года с возможностью продления еще на 10 лет.

Ранее сообщалось о том, что жители Майами против проведения Гран-при Формулы-1.

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Теги: Формула 1, Гран-при Майами
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