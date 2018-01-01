Масса подписал контракт с командой Формулы-Е

Фелипе Масса возвращается в автоспорт.

Вице-чемпион Формулы-1 2008, бывший пилот Заубера, Феррари и Уильямса Фелипе Масса подписал контракт с командой Формулы-E Venturi и начнет за нее выступать с сезона-2018/2019. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Соглашение бразильца с Venturi рассчитан на три года.

Напомним, Масса завершил карьеру в Формуле-1 после прошлого сезона, когда Уильямс решил не продлевать с ним контракт. Место Массы в команде занял Сергей Сироткин.

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