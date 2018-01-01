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Масса подписал контракт с командой Формулы-Е

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Фелипе Масса возвращается в автоспорт.
Фелипе Масса
Фелипе Масса
Getty Images

Вице-чемпион Формулы-1 2008, бывший пилот Заубера, Феррари и Уильямса Фелипе Масса подписал контракт с командой Формулы-E Venturi и начнет за нее выступать с сезона-2018/2019. Об этом сообщает официальный сайт команды. 

Соглашение бразильца с Venturi рассчитан на три года.

Напомним, Масса завершил карьеру в Формуле-1 после прошлого сезона, когда Уильямс решил не продлевать с ним контракт. Место Массы в команде занял Сергей Сироткин

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Теги: Фелипе Масса, Формула-1, Формула-Е, Уильямс, Вентури
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