Масса подписал контракт с командой Формулы-Е
Фелипе Масса возвращается в автоспорт.
Вице-чемпион Формулы-1 2008, бывший пилот Заубера, Феррари и Уильямса Фелипе Масса подписал контракт с командой Формулы-E Venturi и начнет за нее выступать с сезона-2018/2019. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Соглашение бразильца с Venturi рассчитан на три года.
Напомним, Масса завершил карьеру в Формуле-1 после прошлого сезона, когда Уильямс решил не продлевать с ним контракт. Место Массы в команде занял Сергей Сироткин.
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