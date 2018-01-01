Ферстаппен показал лучший результат в первый день тестов в Барселоне

В Барселоне завершился первый день тестовых заездов Формулы-1.

Лучший результат в ходе сессий показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым стал Карлос Сайнс из Рено, третьим - Себастьян Феттель из Феррари. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал с шестым результатом, преодолев наибольшее количество кругов (151).

Формула-1. Барселона. Тесты

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1.17,528 (148 кругов)

2. Карлос Сайнс (Рено) — +0,034 (119)

3. Себастьян Феттель (Феррари) — +0,131 (136)

4. Ромен Грожан (Хаас) — +0,921 (129)

5. Николас Латифи (Форс Индия) — +1,002 (107)

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1,015 (151)

7. Стоффель Вандорн (Макларен) — +1,453 (85)

8. Антонио Джовинацци (Заубер) — +2,165 (135)

9. Оливер Роуленд (Уильямс) — +2,481 (121)

10. Ландо Норрис (Макларен) — +3,469 (76)

11. Джордж Расселл (Форс Индия) — +3,950 (123)

12. Шон Гелаэл (Торо Россо) — +4,407 (50)

13. Оливер Терви (Макларен) — +5,542 (58).

Ранее сообщалось, что команды определились с выбором шин на Гран-при Монако.

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