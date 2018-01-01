Переключиться на мобильную версию

Гран-при Монако: команды определились с выбором шин

Комментариев: 0
Шинная компания Пирелли опубликовала выбор шин пилотами Формулы-1 на Гран-при Монако.
Гран-при Монако
Гран-при Монако
twitter.com/pirellisport

Поставщик покрышек для чемпионата мира Формулы-1 Пирелли опубликовал список шин, которые выбрали пилоты на предстоящий этап - Гран-при Монако.

На трассе в Монте-Карло в основном будут использоваться шины "гиперсофт". Пилоты команды Мерседем Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас зарезервировали за собой по девять комплектов таких шин. Гонщики Феррари Себастьян Феттель и Кими Райкконен взяли по 10 комплектов "гиперсофта".

Гран-при Монако пройдет с 24 по 27 мая.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Формула 1, Гран-при Монако, Пирелли
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь