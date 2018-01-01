Гран-при Монако: команды определились с выбором шин
Шинная компания Пирелли опубликовала выбор шин пилотами Формулы-1 на Гран-при Монако.
Поставщик покрышек для чемпионата мира Формулы-1 Пирелли опубликовал список шин, которые выбрали пилоты на предстоящий этап - Гран-при Монако.
На трассе в Монте-Карло в основном будут использоваться шины "гиперсофт". Пилоты команды Мерседем Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас зарезервировали за собой по девять комплектов таких шин. Гонщики Феррари Себастьян Феттель и Кими Райкконен взяли по 10 комплектов "гиперсофта".
Ready to turn the paddock #Fit4F1 Pink?! #MonacoGP #Hypersoft https://t.co/SSeV9bNkbK pic.twitter.com/nXZ0iVfic8— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 15 мая 2018 г.
Гран-при Монако пройдет с 24 по 27 мая.
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