Формула-1 показала аварию Грожана в Барселоне в панорамном видео

Организаторы Формулы-1 опубликовали видео аварии с обзором 360 градусов.

Формула-1 показала видео аварии Ромена Грожана в Барселоне с обзором в 360 градусов.

Авария произошла во время гонки Гран-при Испании и стала самым зрелищным ее моментом, когда болид Грожана развернуло, после чего он столкнулся с двумя соперниками.

Видео снято с автомобиля Грожана и запечатлело момент столкновения с Пьером Гасли из Торо Росси и Нико Хюлькенберг из Рено.

Панорманое видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Гран-при Испании выиграл Льюис Хэмилтон.

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