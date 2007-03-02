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Вы меня там слышите вообще? – лучшие радиопереговоры Гран-при Испании

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Представляем вашему вниманию подборку лучших радиопереговоров Гран-при Испании.
Гран-при Испании: лучшие радиопереговоры
Гран-при Испании: лучшие радиопереговоры
Getty Images

Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал видео с лучшими радиопереговорами с последней гонки в Барселоне.

Ромен Грожан (Хаас), вторая практика

– Что за вздор! Я застрял в гравии.

Брендон Хартли (Торо Россо), третья практика

– Ты в порядке, Брендон? (инженер)
– Ага. (Хартли)
– Есть идеи, что случилось?
– Заехал на траву на входе в поворот.

Ромен Грожан (Хаас), третья практика

– Какого …! (Ромен)
– [Заблокировал тебя] прямо на середине трека! (инженер)
– *****!
– Окей. Все нормально. Подождем, пока очистятся шины, и попробуем быстрый круг еще раз, ладно?

Кими Райкконен (Феррари), первый сегмент квалификации

– Еду в боксы в конце этого круга. Вы меня там слышите вообще? Говорю, еду в боксы в конце этого круга!
– Понял тебя, Кими. Если хочешь, можем начать сначала.

Ромен Грожан (Хаас), первый круг

– Извините. Я в порядке. Я был на внешней траектории, Кевин немного потерял стабильность, я попал в "грязный воздух", и все.

Пьер Гасли (Торо Россо), первый круг

– ****! Серьезная авария! Я все! Не могу поверить!

Макс Ферстаппен (Ред Булл), 42-й круг

– У меня повреждено переднее антикрыло! (Макс)
– Тебе нужно в боксы? (инженер)
– Я не знаю!
– Оставайся! Заезжай только в случае серьезных повреждений.
– Он внезапно затормозил! Сделайте снимок с прямой!

Фернандо Алонсо (Макларен), 43-й круг

– Тебе определенно стоит перестать столько болтать во время каждого обгонного маневра!

Льюис Хэмилтон (Мерседес) под клетчатым флагом

– Это мне нравится намного больше! Теперь я суперски счастлив! Отличная работа!

Напомним, Гран-при Испании легко выиграл Льюис Хэмилтон.

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Теги: Формула 1, Гран-при Испании
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Источник: sports.ru

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