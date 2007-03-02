Вы меня там слышите вообще? – лучшие радиопереговоры Гран-при Испании
Официальный YouTube-канал Формулы-1 опубликовал видео с лучшими радиопереговорами с последней гонки в Барселоне.
Ромен Грожан (Хаас), вторая практика
– Что за вздор! Я застрял в гравии.
Брендон Хартли (Торо Россо), третья практика
– Ты в порядке, Брендон? (инженер)
– Ага. (Хартли)
– Есть идеи, что случилось?
– Заехал на траву на входе в поворот.
Ромен Грожан (Хаас), третья практика
– Какого …! (Ромен)
– [Заблокировал тебя] прямо на середине трека! (инженер)
– *****!
– Окей. Все нормально. Подождем, пока очистятся шины, и попробуем быстрый круг еще раз, ладно?
Кими Райкконен (Феррари), первый сегмент квалификации
– Еду в боксы в конце этого круга. Вы меня там слышите вообще? Говорю, еду в боксы в конце этого круга!
– Понял тебя, Кими. Если хочешь, можем начать сначала.
Ромен Грожан (Хаас), первый круг
– Извините. Я в порядке. Я был на внешней траектории, Кевин немного потерял стабильность, я попал в "грязный воздух", и все.
Пьер Гасли (Торо Россо), первый круг
– ****! Серьезная авария! Я все! Не могу поверить!
Макс Ферстаппен (Ред Булл), 42-й круг
– У меня повреждено переднее антикрыло! (Макс)
– Тебе нужно в боксы? (инженер)
– Я не знаю!
– Оставайся! Заезжай только в случае серьезных повреждений.
– Он внезапно затормозил! Сделайте снимок с прямой!
Фернандо Алонсо (Макларен), 43-й круг
– Тебе определенно стоит перестать столько болтать во время каждого обгонного маневра!
Льюис Хэмилтон (Мерседес) под клетчатым флагом
– Это мне нравится намного больше! Теперь я суперски счастлив! Отличная работа!
Напомним, Гран-при Испании легко выиграл Льюис Хэмилтон.
Читай также лучшие радиопереговоры Гран-при Азербайджана.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил