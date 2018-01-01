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Гран-при Монако: все штрафы уик-энда

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Вашему вниманию список штрафов во время гоночного уик-энда в Монте-Карло.
Все штрафы Гран-при Монако
Все штрафы Гран-при Монако
Getty Images

Гран-при Монако – шестой этап в чемпионате Формулы-1 сезона-2018, который пройдет с 25 по 27 мая.

Гран-при Монако, Монте-Карло
Штрафы

Пилот Хааса Ромен Грожан оштрафован на три позиции на старте за аварию на первом круге гонки в Испании. После рассмотрения инцидента дирекция гонки признала Грожана виновным в небезопасном возвращении на трассу после вылета, которое привело к аварии с участием трех пилотов – Грожана, Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга.

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Теги: Формула-1, Гран-при Монако, штрафы
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