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Хэмилтон – о побитом рекорде Шумахера: Это просто невероятно

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Британский гонщик добился 41 победы с поул-позиции.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон впечатлен тем, что смог побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед с поул-позиции – на счету британца 41 дубль против 40 у немецкого гонщика. 

"Это просто невероятно. Я помню, будто еще вчера сидел у компьютера и играл в компьютерную игру за Михаэля Шумахера. Тогда у меня не было руля и я управлял болидом с помощью клавиш на клавиатуре я просто играл за Михаэля. Он – великий гонщик, у него отличная карьера, некоторые из его рекордов очень трудно побить, и это большая честь, что его имя и мое упомянуты в одном контексте", – цитирует Хэмилтона Motorsport-Total.

Напомним, Льюис легко выиграл Гран-при Испании.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Формула-1, Гран-при Испании
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