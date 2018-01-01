Гран-при Испании: Хэмилтон легко выиграл Гран-при Испании

Мерседес впервые в сезоне сделали дубль.

Британец Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, который завершился триумфом Мерседес благодаря финну Валттери Боттасу, обеспечившему команде чемпионский дубль.

Самые интересные события этапа случились уже на первом круге. Роман Грожан развернулся в одном из первых поворотов, в результате чего произошла авария с его участием, а также с машинами Хюлькенберга и Гасли. Все трое вылетели сразу.

Кроме того, на старте Феттель обошел Боттаса и стал вторым, однако Льюис Хэмилтон лидерство удержал и быстро создал внушительный отрыв, на каждом круге выигрывая у Феттеля по 0,5-1 секунды.

В дальнейшем гонка была не особо богатой на обгоны и больше шла стратегическая борьба на пит-стопах. Если первая волна заездов в боксы завершилась для Феррари хорошо (команде пораньше зазвала Себастьяна на пит-стоп, но ошибка в боксах механиков Мерседес помогла удержать позицию впереди Боттаса), то второй пит откатил Себа назад.

Феттель под виртуальным сейфити-каром заехал на пит-стоп и откатился на четвертое место, пропустив и Боттаса, и даже Ферстаппена. В конце Феттель бросился в погоню за Максом, но пройти его не сумел.

Ко всем проблемам Феррари добавился сход Кими Райкконена, которого подвела техника.

В конце гонки несколько раз напомнил о себе Даниэль Риккардо, который установил новый рекорд круга - 1.18,441. Правда, шел он на пятом месте с отставанием в 19 секунд от Феттеля, так что никакой новой интриги не возникло.

В результате Хэмилтон очень уверенно выиграл Гран-при, завоевав 64-ю победу в карьере.

Результаты гонки:

Подробности гонки в нашем онлайне.