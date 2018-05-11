Гран-при Испании: Хэмилтон завоевал поул

Состоялась квалификация пятого в 2018 году этапа Формулы-1.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации гонки Гран-при Испании.

Второе место досталось его партнеру по команде Валттери Боттасу, третьим стал Себастьян Феттель на Феррари.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.16,173

2. Валтери Боттас (Мерседес) – +0,040

3. Себастьян Феттель (Феррари) – +0,132

4. Кими Райкконен (Феррари) – +0,439

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,643

6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – +0,645

7. Кевин Магнуссен (Хаас) – +1,503

8. Фернандо Алонсо (Макларен) – +1,548

9. Карлос Сайнс (Рено) – +1,617

10. Ромен Грожан (Хаас) – +1,662

Не прошли в третий сегмент :

11. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.18,323

12. Пьер Гасли (Торо Россо) – 1.18,463

13. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.18,696

14. Шарль Леклер (Заубер) – 1.18,910

15. Серхио Перес (Форс Индия) – 1.19,098

Не прошли во второй сегмент :

16. Нико Хюлькенберг (Рено) – 1.18,923

17. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.19,493

18. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.19,695

19. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.20,225

20. Брендон Хартли (Торо Россо).

Напомним, гонка в Каталонии начнется 13 мая в 16:00 по киевскому времени, текстовая онлайн трансляция которой будет доступна на нашем сайте. Читай также анонс Гран-при Испании.

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