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Гран-при Испании: Хэмилтон завоевал поул

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Состоялась квалификация пятого в 2018 году этапа Формулы-1.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации гонки Гран-при Испании.

Второе место досталось его партнеру по команде Валттери Боттасу, третьим стал Себастьян Феттель на Феррари.

Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.16,173
2. Валтери Боттас (Мерседес) – +0,040
3. Себастьян Феттель (Феррари) – +0,132
4. Кими Райкконен (Феррари) – +0,439
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,643
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – +0,645
7. Кевин Магнуссен (Хаас) – +1,503
8. Фернандо Алонсо (Макларен) – +1,548
9. Карлос Сайнс (Рено) – +1,617
10. Ромен Грожан (Хаас) – +1,662

Не прошли в третий сегмент:

11. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.18,323 
12. Пьер Гасли (Торо Россо) – 1.18,463 
13. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.18,696 
14. Шарль Леклер (Заубер) – 1.18,910 
15. Серхио Перес (Форс Индия) – 1.19,098

Не прошли во второй сегмент:

16. Нико Хюлькенберг (Рено) – 1.18,923 
17. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.19,493 
18. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.19,695 
19. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.20,225 
20. Брендон Хартли (Торо Россо).

Напомним, гонка в Каталонии начнется 13 мая в 16:00 по киевскому времени, текстовая онлайн трансляция которой будет доступна на нашем сайте. Читай также анонс Гран-при Испании.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Гран-при Испании, Формула 1, квалификация
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