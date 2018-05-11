Гран-при Испании: Хэмилтон завоевал поул
Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации гонки Гран-при Испании.
Второе место досталось его партнеру по команде Валттери Боттасу, третьим стал Себастьян Феттель на Феррари.
Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.16,173
2. Валтери Боттас (Мерседес) – +0,040
3. Себастьян Феттель (Феррари) – +0,132
4. Кими Райкконен (Феррари) – +0,439
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,643
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) – +0,645
7. Кевин Магнуссен (Хаас) – +1,503
8. Фернандо Алонсо (Макларен) – +1,548
9. Карлос Сайнс (Рено) – +1,617
10. Ромен Грожан (Хаас) – +1,662
Не прошли в третий сегмент:
11. Стоффель Вандорн (Макларен) – 1.18,323
12. Пьер Гасли (Торо Россо) – 1.18,463
13. Эстебан Окон (Форс Индия) – 1.18,696
14. Шарль Леклер (Заубер) – 1.18,910
15. Серхио Перес (Форс Индия) – 1.19,098
Не прошли во второй сегмент:
16. Нико Хюлькенберг (Рено) – 1.18,923
17. Маркус Эрикссон (Заубер) – 1.19,493
18. Сергей Сироткин (Уильямс) – 1.19,695
19. Лэнс Стролл (Уильямс) – 1.20,225
20. Брендон Хартли (Торо Россо).
Напомним, гонка в Каталонии начнется 13 мая в 16:00 по киевскому времени, текстовая онлайн трансляция которой будет доступна на нашем сайте. Читай также анонс Гран-при Испании.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил