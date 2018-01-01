Хэмилтон – лучший на третьей практике Гран-при Испании

В Барселоне завершилась третья свободная практика пятого Гран-при сезона.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Испании.

Второй результат у напарника британца Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул пилот Феррари Себастьян Феттель.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

3-я практика

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.17,281 (14 кругов)

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,013 (19)

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,269 (16)

4. Кими Райкконен (Феррари) +0,300 (16)

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,700 (16)

6. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,076 (15)

7. Ромен Грожан (Хаас) + 1,425 (16)

8. Карлос Сайнс-младший (Рено) + 1,502 (16)

9. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,566 (14)

10. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,605 (16)

11. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,624 (16)

12. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,732 (5)

13. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,840 (20)

14. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,955 (17)

15. Шарль Леклер (Заубер) +2,011 (19)

16. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,095 (17)

17. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,147 (23)

18. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,463 (17)

19. Ланс Стролл (Уильямс) +2,619 (15)

20. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,628 (13)

Напомним, квалификация начнется 12 мая в 16:00 по киевскому времени. Читай также анонс Гран-при Испании.

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