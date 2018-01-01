Гран-при Испании: Хэмилтон – лучший на второй тренировке
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе второй свободной практики Гран-при Испании.
Второй результат у гонщика Ред Булл Даниэля Риккардо, тройку лучших замкнул напарник австралийца по команде Макс Ферстаппен.
Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
2-я практика
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.18,259
2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,133
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)+0,274
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,326
5. Валттери Боттас (Мерседес) +0,352
6. Кими Райкконен (Феррари) +0,570
7. Ромен Грожан (Хаас) +1,320
8. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,384
9. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,463
10. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,703
11. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,765
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,776
13. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,924
14. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,114
15. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,242
16. Шарль Леклер (Заубер) +2,255
17. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413
18. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,006
19. Ланс Стролл (Уильямс) +3,297
20. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,801
Напомним, третья практика начнется 12 мая в 13:00 по киевскому времени, а квалификация – в 16:00. Читай также анонс Гран-при Испании.
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