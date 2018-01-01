Гран-при Испании: Хэмилтон – лучший на второй тренировке

В Барселоне завершилась вторая свободная практика пятого Гран-при сезона в Испании.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе второй свободной практики Гран-при Испании.

Второй результат у гонщика Ред Булл Даниэля Риккардо, тройку лучших замкнул напарник австралийца по команде Макс Ферстаппен.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

2-я практика



1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.18,259

2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,133

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)+0,274

4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,326

5. Валттери Боттас (Мерседес) +0,352

6. Кими Райкконен (Феррари) +0,570

7. Ромен Грожан (Хаас) +1,320

8. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,384

9. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,463

10. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,703

11. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,765

12. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,776

13. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,924

14. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,114

15. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,242

16. Шарль Леклер (Заубер) +2,255

17. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413

18. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,006

19. Ланс Стролл (Уильямс) +3,297

20. Сергей Сироткин (Уильямс) +3,801

Напомним, третья практика начнется 12 мая в 13:00 по киевскому времени, а квалификация – в 16:00. Читай также анонс Гран-при Испании.

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