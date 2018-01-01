Хэмилтон: Пока выступаю ниже уровня своих возможностей

Британский гонщик поделился впечатлениями от старта сезона.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон обратил внимание на лидерство в общем зачете Формулы-1, подчеркнув, что пока не думает о своем преимуществе над другими гонщиками.

Британец добыл победу на последнем этапе в Баку, возглавив общий зачет. Преимущество Хэмилтона над ближайшим преследователем в лице Себастьяна Феттеля составляет 4 очка (70 против 64).

Однако Хэмилтон отметил, что его лидерство еще ничего не значит. Гонщик Мерседес и вовсе подчеркнул, что выступает ниже уровня собственных возможностей.

"После гонки в Баку я вообще не думал о том, что стал лидером чемпионата. Пока это совершенно не важно. Впереди еще долгий путь. Представьте, что я бы уже начал радоваться, хотя мы до сих пор не решили ни одной проблемы. Нет, пока мое лидерство ничего не значит", – цитирует слова британца F1news.ru.

"Вот если в этот уик-энд нам удастся разобраться со всеми вопросами, связанными с машиной, и мы станем выступать намного стабильнее, тогда уже будут поводы для радости. Ведь тогда я буду знать, что могу продолжать бороться за более высокие результаты. Но пока я выступаю ниже уровня своих возможностей, а этого недостаточно, чтобы претендовать на титул.

Пока же мы просто используем стечение внешних обстоятельств, которые складывались в нашу пользу, и ошибки других гонщиков. Сейчас я готов с этим мириться, но не думаю, что на это можно рассчитывать и дальше", – добавил гонщик.

Напомним, 33-летний британец является четырехкратным чемпионом мира в Формуле-1.

Следующий гран-при состоится в воскресенье, 13 мая, в Мадриде.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!