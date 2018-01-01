Гран-при Испании: онлайн трансляция гонки Формулы-1

Следите за событиями гонки на Гран-при Испании вместе с iSport.ua.

Гран-при Испании насчитывает более чем столетнюю историю. Гонка в Испании намного старше самой Формулы-1, ведь впервые она была проведена в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, неподалеку от Мадрида. С тех пор по разным причинам гонка то пропадала из календаря, то вновь появлялась, переезжая при этом с место на место.

Трасса в Барселоне является, пожалуй, лучшей для оценки эффективности болидов, так как она способна выявлять как механические, так и аэродинамические недостатки машин. Каталунья включает 16 поворотов всех типов – от медленных до скоростных.

Нагрузка на тормоза невелика, зато очень важна мощность мотора на стартовой прямой. К обгонам трасса не слишком приспособлена, смена позиций в основном происходит либо на почти километровой прямой с зоной DRS, либо на пит-стопах.

По ходу уик-энда команды делают ставку на квалификацию: стартовая позиция в Испании крайне важна, ведь за последние 15 лет лишь три раза гонку выигрывал пилот, стартовавший не с поула.

Расписание заездов

11.05 (12:00) Первая практика

11.05 (16:00) Вторая практика

12.05 (13:00) Третья практика

12.05 (16:00) Квалификация

13.05 (16:10) Гонка

Добавим, что наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Испании в воскресенье, 13 мая. Начало трансляции в этой статье в 16:00 по киевскому времени.

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