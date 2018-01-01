Боттас выиграл первую практику Гран-при Испании

Валлтери Боттас показал обнадеживающие для своих фанатов результаты на первых заездах в пятницу.

Валттери Боттас Getty Images

Пилот Мерседес Валлтери Боттас показал лучший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Испании. Гран-при Испании. Барселона-Каталония, Монмело. Первая практика



1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.18,148 (32 круга)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,849 (22)

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,950 (24)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,039 (26)

5. Кими Райкконен (Феррари) +1,351 (19)

6. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,710 (26)

7. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,723 (11)

8. Ромен Грожан (Хаас) +1,758 (24)

9. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,935 (28)

10. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,360 (29)

11. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,489 (28)

12. Шарль Леклер (Заубер) +2,517 (23)

13. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,776 (36)

14. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,836 (18)

15. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,905 (28)

16. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,996 (27)

17. Нико Хюлькенберг (Рено) +3,011 (26)

18. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,225 (28)

19. Роберт Кубица (Уильямс) +3,362 (24)

20. Ланс Стролл (Уильямс) +4,608 (15) Напомним, вторая практика начнется в 16:00 по киевскому времени. Читай также анонс Гран-при Испании. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

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